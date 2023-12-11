ما يعلنه الجيش أقل بكثير.. صحيفة إسرائيلية تفضح عدد قتلى الجنود الحقيقي في غزة

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جندي قتيل
الإثنين، 11-12-2023 12:09 م


قالت صحيفة هآرتس العبرية نقلا عن مصادر، إن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلنها الجيش وقوائم الجرحى في المستشفيات.
في الإطار، أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع، أنه تم مساء أمس السبت نقل 28 عسكريا إسرائيليا مصابا من غزة، بينهم 6 في حالة خطيرة.
يأتي هذا الإعلان بينما تتواتر عمليات نقل الجنود الإسرائيليين المصابين في عمليات المقاومة الفلسطينية بالقطاع.
وأعلن جيش الإسرائيلي، وفاة ضابط متأثرا بجروح أصيب بها في معارك شمال قطاع غزة قبل يومين.
ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بعض المشاهد أثناء التحام قواتها مع جنود الاحتلال الذين يحاولون التوغل في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن المقاومة تمكنت من إيقاع العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، في منطقة المعري بمدينة خان يونس عن طريق تفجير عبوة برميلية مضادة للأفراد.
وتابعت كتائب القسام في بيان لها اليوم الأحد: "الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا خلال عملية تفجير عبوة برميلية مضادة للأفراد، في منطقة المعري شمال شرق خان يونس".
وأوضح كتائب القسام: "عاود مجاهدو القسام التقدم باتجاه القوة التي تم سحقها بالعبوة البرميلية المضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق خانيونس، والمكونة من 15 جندياً صهيونياً فوجدناها قتلى عدا 2 منهم فأجهزنا عليهم وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".
وأشارت كتائب القسام: "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105 "، وأجهزنا على 4 جنود ممن كانوا حولها في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس".

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