الجمعة، 13-08-2021
11:18 ص
ما هي فنادق الحجر المؤسسي
في الرياض
يتم البحث بشكل مكثف عنها، بالطبع الدخول للملكة العربية السعودية يحتاج لحجزك في أحد فنادق الحجر المؤسسي
بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم بالكامل، ولذلك سوف نتعرف على فنادق الحجر المؤسسي
بالتفصيل من خلال هذا المقال.
ما هي فنادق الحجر المؤسسي في الرياض
هناك مجموعة كبيرة التي تندرج تحت ما هي فنادق الحجر المؤسسي
في الرياض
والتي يتم اقتراحها لمن يريد دخول المملكة العربية السعودية وهي:
· فندق ميلسا .
· فندق هوليداي أن أزهار.
· فندق تالين للشقق الفندقية.
· فندق هوليداي ان الميدان.
شروط الحجز في فنادق الحجر المؤسسي
بعد التعرف على ما هي فنادق الحجر المؤسسي
في الرياض
علينا التعرف على الشروط الخاصة بحجز الفنادق الحجر المؤسسي
، والشروط هي:
· يجب أن يحصل الزائر على رمز خاص باسمه من قبل الخطوط الجوية بالمملكة العربية السعودية، ويجب أن يكون صالح.
· التحقق من الأهلية للمسافرين والحصول على جميع الأذونات.
· القيام بعمل فحص كورونا عند الوصول للسعودية وقبل المغادرة منها.
· يمكن حجز الفنادق
للحجر المؤسسي
من خلال الاتصال أو من خلال وكلاء السفر أو عبر البريد الالكتروني.
· الحجز لا يمكن استرداده.
· الحجز يتم على مجموعة معينة من الفنادق
.
· الباقات تشتمل على 3 وجبات يومية.
· الحجر
الصحي لمختلف درجات السفر.
الفنادق المنطبق عليها الحجر المؤسسي
استكمال إلى ما هي فنادق الحجر المؤسسي
في الرياض
علينا التعرف على من تنطبق هذه الشروط:
· تطبق الشروط على كل القادمين من خارج المملكة العربية السعودية وتبدأ على حساب الشخص نفسه.
· يتم استبعاد مجموعة من الفئات من الحجر المؤسسي
وهي زوج المواطنة، زوجة المواطن نفسه والعمالة المنزلية، والعمالة المنزلية التي لم يتم تحصينها، المحصنون، طواقم الملاحة الجوية، وجميع الوفود الرسمية.
الإرشادات الهامة المحجورين
بعد أن تعرفنا على ما هي فنادق الحجر المؤسسي
في الرياض
علينا التعرف على باقة كبيرة من الإرشادات الهامة لكافة المحجورين في الفنادق المؤسسي
ة للحجر في المملكة العربية السعودية وهي:
· عليك تفعيل تطبيق توكلنا خلال يوم واحد من الدخول للحجر.
· يجب أن ترتدي الكمامة أو قناع الوجه حتى لا تختلط بمن حولك.
· لا يجب مشاركة أي أغراض شخصية خاصة بك مع أحد حتى لا لاتسبب العدوى.
· الحرص على استعمال حمام شخصي وعدم مشاركة أحد في \دخول الحمام.
· لا يمكنك الزيارة لأحد.
· في حالة عدم تنفيذ كافة التعليمات سوف تتعرض لدفع غرامة مالية والحبس.
· قد يتم منعك من السفر بشكل كاملة للملكة العربية السعودية مع مغادرتك بصورة كاملة بعد ذلك.
· عليك الالتزام بكافة الإجراءات داخل الحجر المؤسسي
في الفندق ليتم استكمال باقي الإجراءات للدخول للمملكة العربية السعودية.
أبرز اشتراطات الحجر المنزلي
أما عن الحجر
المنزلي فهناك باقة متنوعة من الاشتراطات التي يجب توافرها من أجل إقامة الحجر
المنزلي وهي :
· يجب أن يكون هناك حجرة جيدة التهوية، حيث أن المكان حيث أن المريض يجب أن يكون له غرفة خاصة.
· عليك أن تجد من يلبي لك احتياجاتك في حالة اصابتك، حيث أنك لن تتمكن من الخروج.
· الحرص على ارتداء الكمامة وعدم الاختلاط مع أي شخص.
· تناول الطعام بعيد عن أي شخص أخر.
· عدم السماح بدخول أحد لحجرتك.
· الحرص على تناول الدواء الذي يصفه الطبيب.
· تجنب الطعام الممنوع حتى لا تتعرض لوعكة صحية.
ما هي فنادق الحجر المؤسسي
في الرياض
، هناك باقة مخصصة من الفنادق
من أجل الحجر المؤسسي
عند دخول المسافرين للمملكة العربية السعودية منها فندق هوليداي ان الميدان، فندق ميلسا، كما يجب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتوجيهات الموجودة في الفندق حتى لا تعرض نفسك للمساءلة والحبس.