مالطا تطالب أمير بريطانيا بسن القرش

الثلاثاء، 29-09-2020
02:53 م
متابعات- أمينة عبد العال
طالبت مالطا
الأمير البريطاني
جورج نجل الأمير وليام والذي يبلغ من
العمر 7 سنوات، بسن سمكة القرش الأثري الذي عثر عليه ويعود إلي العصر الحجري والذي حصل
عليه كهدية من عالم الطبيعة البريطاني ديفيد أتينبورو، خلال حفل نظم بقصر
كنسينجتون.
وبعد إهدائه للأمير قال
وزير الثقافة المالطي جوزيه هيريرا أن المكان الطبيعي الذي ينبغي أن يعرض فيه السن
هو متحف محلي واعدا بدء محاولة استعادته.
جدير بالذكر أن
العالم الأثري عثر علي الحفرية خلال عطلة
عائلية في مالطا
في أواخر الستينات وكان مستقر في كتلة من الحجر الجيري الأصفر
الناعم ويعتقد أن عمره 23 مليون سنة .