الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«السيسي» يصدر قرارًا ضد رئيس محكمة ضُبط بفضيحة

مصطفى بكري: حدث جلل وقع بدولة خليجية وبيان هام خلال ساعات

إصابات كورونا في السعودية تعاود الارتفاع

بعد أنباء وفاة الأمير.. صورة وتعليق مفاجئ لرئيس مجلس الأمة الكويتي

فنانة كويتية شهيرة تتصدر محركات البحث بـ«فضيحة»

ناشطة سعودية شهيرة تفجر صدمة:« أنا مزدوجة التوجه الجنسي»

شاهد/ مئات النساء البدينات بالملابس الداخلية في الشارع والسبب!

كان ينوي الاعتزال والذهاب للنبي.. ما لاتعرفه عن علاء ولي الدين

الصحة: الفترة المقبلة أصعب مراحل الفيروس

مالطا تطالب أمير بريطانيا بسن القرش

مالطا تطالب أمير بريطانيا بسن القرش

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-09-2020 02:53 م متابعات- أمينة عبد العال
طالبت مالطا الأمير البريطاني جورج نجل الأمير وليام والذي يبلغ من العمر 7 سنوات، بسن سمكة القرش الأثري الذي عثر عليه ويعود إلي العصر الحجري والذي حصل عليه كهدية من عالم الطبيعة البريطاني ديفيد أتينبورو، خلال حفل نظم بقصر كنسينجتون.

وبعد إهدائه للأمير قال وزير الثقافة المالطي جوزيه هيريرا أن المكان الطبيعي الذي ينبغي أن يعرض فيه السن هو متحف محلي واعدا بدء محاولة استعادته.

جدير بالذكر أن العالم الأثري عثر علي الحفرية خلال عطلة عائلية في مالطا في أواخر الستينات وكان مستقر في كتلة من الحجر الجيري الأصفر الناعم ويعتقد أن عمره 23 مليون سنة .
 

إقرأ ايضا

image-32

إصابات كورونا في السعودية تعاود الارتفاع

1

بعد أنباء وفاة الأمير.. صورة وتعليق مفاجئ لرئيس مجلس الأمة الكويتي

الرئيس الامريكي

ترامب يهاجم "سي إن إن" ويتهمها بنشر أخبار كاذبة