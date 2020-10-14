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ماكرون يكشف أضرار بالغة في فرنسا بسبب كورونا

فيروس كورونا
كورونا
 
الأربعاء، 14-10-2020 08:50 م أحمد سالم
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التكاتف في مواجهة فيروس كورونا في فرنسا.

وقال ماكرون في كلمة تلفزيونية نقلتها قناة "فرانس 24" إنه لا يريد فرض حظر تجوال شامل، حتى لا يتضرر الاقتصاد".

وأضاف ماكرون أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتحسين الحالة الاقتصادية في المدن التي سيفرض فيها التجوال الليلي.

وتابع: "نحن نعيش موجة ثانية من تفشي كورونا الفيروس ينتشر في جميع أنحاء البلاد وليس لدينا أسرة احتياطية في المستشفيات".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيشارك الجيش الفرنسي في تطبيق حظر التجوال في البلاد، أجاب ماكرون قائلًا: "لن ننشر الجيش لفرض حظر التجوال وهناك غرامات تصل لـ 135 يورو في حال مخالفة قوانين حظر التجوال".

وأعلن ماكرون حظر التجوال الليلي لمدة شهر في العاصمة باريس وعدة مدن كبرى للحد من انتشار فيروس كورونا.
 

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