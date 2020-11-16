" ماكرون " يستفز المسلمين بتصريحات جديدة ويطالب أوربا و مجلس الأمن بالتدخل لردعهم

ماكرون

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد صلي الله عليه وسلم مؤكدا أن فرنسا لن تغير حقها في حرية التعبير فقط لأنه يثير أزمة في الخارج .

و أضاف ماكرون أنه يشعر بالأسف للدعم الدولي القليل لفرنسا بعد الهجمات الأخيرة في بلاده ومؤكدا أن فرنسا لن تغير من حقها في حرية التعبير فقط لأنه يثير صدمة في الخارج ، مضيفا أن الكراهية مستبعدة من قيمنا الأوربية فيمكن أن نتخاصم لكن لن نتشابك ، حسبما نشرت " المصري اليوم " .

و قال ماكرون يجب أن أقول أن مجلس الأمن الدولي لم يعد يصدر حاليا أي قرارات مفيدة ، مشيرا إلي أن أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلي جانب الولايات المتحدة و الصين و روسيا و بريطانيا يمكن لكل منهم منع أي قرار باستخدام حق النقض وبشكل تقليدي تمنع الولايات المتحدة انتقاد كيان الاحتلال الإسرائيلي كما تمنع روسيا فرض عقوبات علي سوريا .