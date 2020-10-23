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" ماكرون " يتصدر "تويتر" السعودية بعد تعليقاته عن الرسوم الساخرة

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
 
الجمعة، 23-10-2020 01:13 م متابعات- أمينة عبد العال
تصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائمة أكثر المواضيع التي تفاعل عليها المغردون في المملكة العربية السعودية تحت هاشتاج " #ماكرون_يسيء_للنبي ".
و أشار المغردون إلي تصريحات ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول ، صاموئيل باتي ، حيث قال في تصريحات صحفية :" سنواصل أيها المعلم سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا".
و أضاف :" لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر" .
جدير بالذكر أن المعلم الضحية يبلغ من العمر 47 عام كان مدرس للتاريخ و الجغرافيا في مدرسة تقع في شمال غرب باريس وكان عائدا من العمل عندما تعرض للهجوم و عثرت الشرطة علي جثته علي بعد مئات من المدرسة ووجدت المهاجم علي بعد مئات من الأمتار ، حسبما أعلن المدعي العام الفرنسي .
 

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