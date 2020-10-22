الخميس 22 أكتوبر 2020
توقيت مصر 07:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصريحات نارية من "طارق شوقي" بشأن المعلمين

توقعات بإزدياد حالات كورونا في مصر الشهر المقبل

الكويت تعلن بشرى مع السعودية

مفاجأة.. شوبير يعلن قرارالكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء

تعرف على القناة الوحيدة العارضة لمبارة الأهلي والوداد

متطرفون في فرنسا يطعنون مسلمتين تحت برج إيفيل

تامر حسني يعلن عن مفاجأة لجمهوره

نواف العابد يرحل عن ناديه لهذا السبب!!

المغرب.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى هذا التوقيت

عبدالخالق عبدالله: "هناك غلو إسلامي وما تفعله فرنسا أمر حسن"

Ads
 

ماكرون: لن نتخلى عن الرسوم الساخرة .. سنرفع راية العلمانية عاليًا

ماكرون
ماكرون: لن نتخلى عن الرسوم الساخرة .. سنرفع راية العلمانية عاليًا
 
الخميس، 22-10-2020 06:26 ص أحمد عادل شعبان - وكالات
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الساخرة ، وذلك في معرض حديثه على مدرس فرنسي جرى قتله بعد نشره صورا مسيئة للرسول .

وقال ماكرون في خطاب متلفز: "سنواصل أيها المعلم، سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها، وسنحمل راية العلمانية عاليًا"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس 24".
وأضاف: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب علينا أن نقدمها لشبابنا دون تمييز وتهميش".

وتابع: "مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا سنعلم التاريخ، سنعلم الأدب والموسيقى وتحف الروح، سنحب المناظرات والحجج الفكرية، سنحب العلم وجدله، سنربي أطفالنا على الفضول، على محاولة فهم كل شيء والتعددية".

وأكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أمس الثلاثاء، عزم السلطات مواصلة سياستها الصارمة مع كل من "يشكلون خطرًا على الجمهورية"، وذلك بعد انقضاء أربعة أيام على عملية قتل المدرّس، صاموئيل باتي، ذبحا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب زيارة قام بها لمديرية شرطة ضاحية سان دوني، شمال شرق العاصمة: "لن نكلّ وسنقوم بكل الجهود اللازمة. الإسلاميون المتطرفون لن يمروا".

يأتي ذلك بعدما هاجم لاجئ شيشاني، يوم الجمعة الماضي، أستاذ تاريخ فرنسيا بسكين وقطع رأسه قبل أن يلوذ بالفرار، وبعد وقت قصير استطاعت الشرطة القضاء عليه بعد أن وجهت إليه تحذيرات بالاستسلام.

وشنت الشرطة على الفور حملة اعتقالات بحق عدد من الأفراد الذين تربطهم صلة بالمعتدي حيث وصل عدد المعتقلين لغاية اليوم إلى 15 معتقلًا.

وقرر مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم، حل منظمة "الشيخ ياسين" الموالية للإخوان، أعلن مسؤول في مكتب المدعي العام الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب أنه تم تسليم سبعة أشخاص، بينهم قاصران، إلى قاض الليلة الماضية في إطار التحقيق الجاري في مقتل  المعلم صامويل باتي.

وكان اثنان من هؤلاء التلاميذ، من بين الذين مثلوا أمام القاضي، إضافة إلى الداعية المغربي الأصل عبدالحكيم الصفريوي، الذي يرأس منظمة "الشيخ ياسين"، والذي تردد اسمه منذ السبت الماضي في وسائل إعلام فرنسية، ألمحت إلى تورطه بشكل من الأشكال في الجريمة.

ياتي هذا بعد موجة من الانتقادات طالت الحكومة الفرنسية بشأن طريقة تعاملها مع الجالية الإسلامية في البلاد، والتي سمحت حسب اعتقادهم في استفحال الفكر المتطرف والأعمال الإجرامية، والتي كان آخرها قطع رأس أستاذ التاريخ صامويل باتي من قبل طالب لجوء من أصول شيشانية.

 

إقرأ ايضا

والدة مريم

تهديد أسرة طفلة مصرية بالترحيل من ألمانيا بعد شكواهم من اغتصابها بمدرسة تابعة لكنيسة

2019_6_18_11_5_8_776

الكويت تعلن بشرى مع السعودية

Capture

متطرفون في فرنسا يطعنون مسلمتين تحت برج إيفيل

أخبار متعلقة

5f8e99f44236045ff66b1a29

وزير فرنسي يصدم ماكرون في قضية مقتل مدرس التاربخ

فيروس كورونا

ماكرون يكشف أضرار بالغة في فرنسا بسبب كورونا

a086c5e0-970d-40e6-bb2c-0a28f676c9fb

إعلان حظر التجوال في باريس

فيروس كورونا

قرارات صارمة من ماكرون للحد من انتشار كورونا بفرنسا

ماكرون و صوفي

صدمة لـ ماكرون.. ذهب للهجوم على الإسلام رفقة سيدة فرنسية .. فتفاجأ بها تعلن إسلامها

5f80905c4c59b708fa0c70b2

بعد أيام من إساءة ماكرون للإسلام.. رهينة فرنسية محررة تُسلم