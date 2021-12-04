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«ماكرون» بعد لقاء«بن سلمان»: استبعاد السعودية في 2015 كان خطأ جسيم

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ولي العهد وماكرون
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السبت، 04-12-2021 02:06 م


في أول تصريح للرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون، عقب لقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في جدة اليوم السبت، أكد الرئيس الفرنسي أنه لن يكون هناك اتفاقًا نوويًا مع إيران دون وجود المملكة، مشددًا على أن استبعاد المملكة في 2015 كان خطأ جسيم.
وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت) إلى المملكة لتؤكد العلاقات والشراكة الإستراتيجية المبنية على الثقة والاحترام المتبادل وتعميق أواصر التعاون المثمر والترابط بين البلدين، للمحافظة على الاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر.
وتحرص الجمهورية الفرنسية على شراكتها مع المملكة وتعتبرها حليفا وثيقا يلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة، وذلك من خلال التأكيد على دعوتها إلى ضرورة إشراك المملكة في مفاوضات الملف النووي الإيراني، إذ يرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن استبعاد المملكة من مفاوضات الاتفاق النووي لإيران في العام 2015 كان خطأً جسيماً بحق المملكة، وأكد أنه لا ينبغي أن يكون هنالك اتفاق نووي جديد دون وجود المملكة.
 

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