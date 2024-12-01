الإثنين 02 ديسمبر 2024
توقيت مصر 12:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

القبض على الفنان هيثم محمد داخل منزله متلبساً بـ"هيروين"

كريمة تطلب الخلع: "مرة واحدة في الشهر مش كفاية.. خايفة أقع في الحرام"

شاهد.. لحظة أسر المعارضة السورية المسلحة مجندات في "قسد"

سقط فجأة.. تأجيل مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان بعد 17 دقيقة من انطلاقها

مفاجأة في أسباب الحكم بالسجن والغرامة على الشيخ محمد أبوبكر في واقعة ميار الببلاوي

جريمة تهز القليوبية.. اكتشف خيانة زوجته مع شقيقه فأنهي حياة عائلة بأكملها

استخراج جثمان فتاة من المقابر والقبض على والدها.. ماذا يحدث في بني سويف؟

توضيح عاجل من الحكومة بشأن بيع المطارات: إدارة وتشغيل فقط

بعد موجة ارتفاع.. أخر سعر سجله الدولار اليوم في البنوك؟

عروس مصر الجديدة تطلب الخلع وتكشف السبب "الغريب" للقاضي

ماذا يحدث في سوريا.. أول بيان أمريكي بعد سيطرت المعارضة على حلب(صور)

284136
ا
الأحد، 01-12-2024 11:58 ص

 

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن "تراقب الوضع في سوريا" وأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرت اتصالات مع عواصم إقليمية خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأكد أنه لا علاقة لواشنطن بالهجوم الذي تقوده "هيئة تحرير الشام" المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت، أن الولايات المتحدة ستواصل "حماية أفراد ومواقع عسكرية أمريكية ضرورية لضمان عدم ظهور تنظيم داعش مجددا في سوريا".

وفي وقت سابق، قالت فصائل معارضة مسلحة في سوريا بقيادة "هيئة تحرير الشام"، في بيان السبت، إن قواتها تتقدم في مختلف المحاور في أرياف حماة، بعد بسط سيطرتها على كامل محافظة إدلب، وأجزاء واسعة من مدينة حلب، فيما نفت وزارة الدفاع السورية انسحاب قواتها من مدينة حماة، مؤكدة أنها لا تزال تتمركز في مواقعها بالريف الشمالي والشرقي للمحافظة واستعدادها للتصدي لأي هجوم.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت، إن القوات الجوية نفذت ضربات على عناصر الفصائل المسلحة في سوريا دعماً لجيش البلاد.

 

وقال المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا الذي تديره الدولة إن ضربات بالصواريخ والقنابل استهدفت "تجمعات للمسلحين ومراكز قيادة ومستودعات ومواقع مدفعية" في محافظتي حلب وإدلب.

 

وزعم أن حوالي 300 عنصر من الفصائل المسلحة سقطوا في الهجمات، حسبما ذكرت "رويترز".

 

ونفت وزارة الدفاع السورية دخولها الفصائل المسلحة إلى بلدات ريف حماة الشمالي، وقالت إن قواتها قامت بتنظيم خط دفاعي معزز، وهي "في كامل الجاهزية والاستعداد والروح المعنوية العالية لصد أي هجوم محتمل".

 

وفي وقت سابق الخميس، وصل بشار الأسد إلى موسكو، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً، لبحث ملفات استراتيجية تتعلق بمستقبل سوريا السياسي والعسكري.




إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. لحظة أسر المعارضة السورية المسلحة مجندات في "قسد"

Capture

جيش الاحتلال يكشف سبب قتله عناصر من حزب الله رغم اتفاق الحرب

م

رغم وقف إطلاق النار.. قصف مدفعي للاحتلال على عيتا الشعب

أخبار متعلقة

Capture

متهم باغتيال الحريري.. تفاصيل مقتل سليم عياش في غارة إسرائيلية بسوريا