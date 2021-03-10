ماذا قالت السعودية عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟

الأربعاء، 10-03-2021
07:23 م
الطيب حسين
علق وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، على إمكانية عودة سوريا
إلى الجامعة العربية
.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاربعاء.
وقال إن الأزمة السورية تتطلب حلا سياسيا، وأكد أن هذا البلد في حاجة إلى العودة لحضنه العربي والتمتع بالاستقرار والأمن.
وتابع أن حل الأزمة في سوريا
يتطلب توافق بين أطراف الأزمة من معارضة وحكومة.
وأكد أن السعودية
حريصة من بداية الأزمة على إيجاد سبيل لإيقاف النزيف الحاصل في بلد شقيق ومهم، وكذلك حريصون على التنسيق مع جميع الأطراف بما فيهم الأصدقاء الروس.
وقال: "متفقون مع أصدقائنا الروس على أهمية إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى تسوية واستقرار الوضع في سوريا
لأنه لا وجود لحل للأزمة السورية إلا من خلال المسار السياسي".
بدوره قال لافروف إنه بحث مع المسؤولين السعوديين القضايا الإقليمية والوضع في منطقة الخليج، وتم التأكيد على ضرورة ضمان الأمن في هذه المنطقة الهامة في العالم.