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ماذا صنعت مدينة خليجية كي تظهر في لعبة فيفا؟

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فيفا
 
الإثنين، 12-10-2020 09:13 م
تسعى مدينة دبي الإماراتية إلى إظهار معالمها السياحية عبر لعبة فيفا 21.

وعقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري ب‍دبي شراكة مع "إلكترونيك آرتس"، إحدى أكبر شركات ألعاب الفيديو في العالم، بهدف إبراز معالم المدينة في لعبة الفيديو "إي أيه سبورتس فيفا 21".

وبموجب الاتفاقية ستظهر معالم مميزة لدبي في اللعبة، مثل برج خليفة وبرج العرب.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة عصام كاظم: "نهدف من خلال الاتفاقية إلى الاستفادة من أحدث التقنيات والمنصات للترويج لدبي كوجهة مفضلة للزيارة بطريقة مبتكرة". 

وأضاف للصحفيين "يعد إدراج دبي كموقع عالمي في (فيفا 21) فرصة غير مسبوقة لإعطاء عشاق هذه اللعبة في أسواقنا الدولية نبذة عن المعالم المتنوعة بدبي، وكذلك الوصول إلى جمهور أوسع في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة التي تتطلب منا الالتزام بالتباعد الجسدي، وفي الوقت نفسه المحافظة على التواصل مع العائلات والأقارب والأصدقاء".

وأطلقت "إي أيه سبورتس فيفا 21" في جميع أنحاء العالم في التاسع من تشرين أول/أكتوبر الجاري، وتقدم "إلكترونيك آرتس" الألعاب والمحتوى والخدمات عبر الإنترنت من خلال أجهزة الألعاب والحواسيب الشخصية والهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية عبر الإنترنت، ولديها أكثر من 300 مليون لاعب مسجل حول العالم.
 

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