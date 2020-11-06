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مؤشرات تكشف فوز بايدن على ترامب بولاية نيفادا

ترامب وبايدن
بايدن
 
الجمعة، 06-11-2020 07:00 م أحمد سالم
كشفت مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية نيفادا، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد فرز 91% من أصوات الولاية.

وتقدم بايدن على خصمه دونالد ترامب بأكثر من  22,076، بعد حصوله على 624,246 صوتا في ولاية نيفادا، مقابل 602,170 صوتا لترامب.

ورفعت حملة ترامب الانتخابية دعوى قضائية ضد لجنة انتخابات في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، متهمة إياها بمنع مراقبي الحزب الجمهوري من حضور عملية فرز الأصوات.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز
 

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