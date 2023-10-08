ليست إسرائيلية.. الكشف عن هوية الفتاة التي أسرتها حماس عارية (صور)

الأحد، 08-10-2023
12:02 م
كشفت وسائل إعلامية، عن هوية الفتاة التي شوهدت جثتها داخل شاحنة يقودها مسلحون فلسطينيون إلى غزة.
وأفادت أنه تم التعرف على المرأة التي شوهدت جثتها في شريط فيديو في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة يقودها المسلحون الفلسطينيون إلى غزة.
وأوضحت أن شاني لوك، البالغة من العمر 30 عامًا، كانت مواطنة ألمانية تزور إسرائيل
لحضور مهرجان الموسيقى من أجل السلام الذي أقيم بالقرب من السياج الحدودي لغزة.
على الجانب الآخر، أعلن حزب الله مسؤوليته عن قصف 3 مواقع إسرائيل
ية في مزارع شبعا.
وأضاف في بيان أن المواقع التي استهدفتها مجموعة "عماد مغنية" هي موقع الرادار، وزبدين، وويسات العلم.
كما أشار إلى أن هذا التحرك أتى تضامنًا مع الشعب الفلسطيني و"فصائل المقاومة
"، كما جاء من ضمن سعيه لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وفق تعبيره.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيل
ي أفيخاي أدرعي أفاد أن قوات المدفعية قصفت منطقة لبنانية أُطلقت منها النار باتجاه الأراضي الإسرائيل
ية.