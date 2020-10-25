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لوبان: الإسلام الراديكالي عدونا ويجب أن نشن عليه الحرب

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لوبان: الإسلام الراديكالي عدونا ويجب أن نشن عليه الحرب
 
الأحد، 25-10-2020 06:27 م الطيب حسين
شنت مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة مارين لوبان، هجومًا على "الإسلام الراديكالي"، معتبرة إياه عدو لفرنسا.

ودعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي في حوار مع إذاعة RTL اليوم الأحد السلطات الفرنسية لإعلان الإسلام الراديكالي رسميا "عدوا للدولة".
وفيما يتعلق بالفرنسيين المتمسكين بمثل هذه الأيديولوجية، قالت إنه من الضروري تطبيق مبدأ نزع الحقوق منهم "مما سيعني نوعا من الموت المدني بالنسبة لهم".

وقالت: "ما دامت هناك حرب تشن ضدنا، يجب علينا أيضا شن حرب على أعدائنا، ليس ضد الدول، ولكن ضد أيديولوجية مثل الإسلام الراديكالي".

 

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