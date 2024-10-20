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لماذا قطع ضابط إسرائيلي إصبع "السنوار" بعد استشهاده؟

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الأحد، 20-10-2024 11:26 ص

 

كشف الطبيب الشرعي الذي فحص جثة زعيم حركة حماس الشهيد يحيى السنوار سبب قطع إصبعه.

وقال الطبيب لجيريمي دايموند على شبكة CNN أن القوات الإسرائيلية قطعت إصبع السنوار وتم إرساله لاختبار الحمض النووي من أجل التعرف عليه.

وأوضح كبير علماء الأمراض في المركز الوطني الإسرائيلي، تشين كوغل: "بعد أن قام المختبر بإعداد الملف، قمنا بمقارنته مع الملف الشخصي للسنوار خلال الفترة التي قضاها هنا كسجين، حتى نتمكن بعد ذلك من التعرف عليه أخيرًا من خلال الحمض النووي الخاص به".

وأمضى السنوار أكثر من عقدين في السجون الإسرائيلية قبل إطلاق سراحه عام 2011 ضمن صفقة تبادل أسرى مقابل جندي إسرائيلي. وقال كوجيل إنهم حاولوا أولاً التعرف عليه من خلال أسنانه من الصور التي تم التقاطها، لكن ذلك لم يكن "موثقًا بما فيه الكفاية".

وبعد التعرف على هويته، وصل جثمان السنوار إلى مركز الطب الشرعي في تل أبيب الساعة 9:30 مساء الخميس حيث تم إجراء فحص الحمض النووي الكامل. وأضاف كوجيل أنه بناءً على التحليل، كان لديهم يقين بنسبة 100٪ أن الجثة تعود لزعيم حماس.

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