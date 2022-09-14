لماذا ارتدى ملك بريطانيا «جيبة قصيرة» في جنازة والدته الملكة إليزابيث

الأربعاء، 14-09-2022
01:00 م
ظهر الملك تشارلز
الثالث، ملك بريطانيا، بتنورة قصيرة " جيبة
" وجوارب حمراء خلال زيارته كاتدرائية "سانت غايلز" في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، لإلقاء نظرة على نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، جدلا كبيرا وتساؤلات كثيرة.
وكشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الأمر يتعلق بالزي الاسكتلندي التقليدي، المكون من تنورة من قماش "الطرطان"، إلى جانب جوارب حمراء تصل حد الركبة وأحذية سوداء.
وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن أحد الخبراء قولهم إن ارتداء ملك بريطانيا هذا الزي في إدنبرة يعتبر "علامة على احترام وحب وتقدير اسكتلندا".
وأضاف أن هذا النوع من اللباس زادت شعبيته في أنحاء البلاد بعد ارتدائه المتكرر من قبل الملك.
ولفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التنورة الاسكتلندية تعد "من الأزياء المفضلة لدى الملك"، مشيرة إلى أنه حرص على ارتدائها في عدد من المناسبات الرسمية. وذهب بعض المحللين إلى أن الملك الجديد يقيم علاقة خاصة مع اسكتلندا، مبرزين أنه "إلى جانب ميله لارتداء التنورة الاسكتلندية، أمضى تشارلز الثالث جزءا من مراهقته في مدرسة داخلية شديدة الصرامة في هذه الدولة".
وعلى عكس المتعارف عليه، تعتبر التنورة، ذات المربعات الملونة، زيا ذكوريا بامتياز في اسكتلندا.