لليوم الثاني.. أمطار رعدية وثلوج على هذه الأماكن بالسعودية

السبت، 17-04-2021
01:27 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت ، لافتا إلي أنه
سيكون هطول لأمطار رعدية
متوسطة إلي غزيرة ومصحوبة بالثلوج
و نشاط في الرياح
السطحية المثيرة للأتربة و الغبار علي مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة
،
المدينة المنورة
.
وأضاف المركز أنه هناك
مناطق أخري ستشهد هذا الطقس وهي مناطق حائل و القصيم والرياض ، لافتا إلي أنه
سيكون هناك تكوين للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة علي أجزاء من منطقتي
" الجوف و بتبوك " وتمتد إلي أجزاء من منطقة الحدود الشمالية .
وأشار المركز في
تقريره إلي أن حركة
الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط
وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى
45 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين وحالة البحر متوسط الموج،
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة
16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.