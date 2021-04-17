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لليوم الثاني.. أمطار رعدية وثلوج على هذه الأماكن بالسعودية

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 17-04-2021 01:27 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت ، لافتا إلي أنه سيكون هطول لأمطار رعدية متوسطة إلي غزيرة ومصحوبة بالثلوج و نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار علي مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وأضاف المركز أنه هناك مناطق أخري ستشهد هذا الطقس وهي مناطق حائل و القصيم والرياض ، لافتا إلي أنه سيكون هناك تكوين للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة علي أجزاء من منطقتي " الجوف و بتبوك " وتمتد إلي أجزاء من منطقة الحدود الشمالية .

وأشار المركز في تقريره إلي أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.
 

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