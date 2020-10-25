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للمرة الثانية.. تركيا تمدد فترة التنقيب في المنطقة المتنازع عليها

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 25-10-2020 10:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت تركيا أنها مددت فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها " أورتش رئيس " في المنطقة المتنازع عليها بشرق البحر الأبيض المتوسط حتى الرابع من نوفمبر، وذلك بعد أن مددت أنقرة قبل أيام أعمال المسح في المنطقة حتى 27 أكتوبر .
و أضاف الإخطار الصادر من البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلي أن السفينة " اورتش رئيس " و السفينتين " أتامان " و "جنكيز خان " ، ستواصل العملية في منطقة تقع إلي الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من نوفمبر  .
جدير بالذكر أن تركيا واليونان  العضوان في حلف شمال الأطلسي علي خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وكذلك لهم مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط و الغاز في شرق المتوسط .
 

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