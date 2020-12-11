الجمعة، 11-12-2020
01:08 م
متابعات- أمينة عبد العال
حصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
و نائبته كاميلا هاريس رسميا علي أول
ألقابه وهو لقب "شخصية العام " الشهير الذي تمنحه مجلة " تايم
" لعام 2020 .
و اختارتهما المجلة في وقت متأخر من مساء أمس من قائمة متأهلين للتصفيات
النهائية شملت الرئيس دونالد ترامب
، حسبما نشرت " رويترز " .
وأشارت " تايم
" إلي أن بايدن
و هاريس كشرا حاجز النوع الاجتماعي
والعرق ، مؤكدة أن أمريكا أشترت ما كانا يبيعانه فبعد أعلي نسبة مشاركة للناخبين
في قرن من الزمان حصدا ما يصل إلي 81 مليون صوت ، وهو أكبر عدد أصوات في تاريخ
انتخابات الرئاسة وتفوق بايدن
بنحو سبعة ملايين صوت .