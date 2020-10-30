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للمرة الأولي.. تعيين سيدة أفريقية بمنصب رفيع في شرطة نيويورك

شرطة نيويورك
شرطة نيويورك
 
الجمعة، 30-10-2020 02:32 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات  في مدينة نيويورك ترقية امرأة من أصل أفريقي إلي منصب رفيع في الشرطة في خطوة تعتبر الأولي من نوعها .
يأتي ذلك بالتزامن مع الحراك الشعبي حياة السود مهمة " في ظل الانتقادات الموجهة لأجهزة إنفاذ القانون .
و قام رئيس بلدية المدينة ، بيل دي بلازيو ، بتعيين خوانيتا هولمز رئيسة دورية لتكون أول امرأة تتولي دور الإشراف علي 77 مركز شرطة و أغلبية ضباط إدارة شرطة نيويورك وهي أكبر قوة داخل بلدية في الولايات المتحدة بحوالي 35000 موظف .
و أشاد بتعيينها اتحاد الشرطة الأكثر نفوذا في نيويورك ، مشيرا في بيان غرد به علي تويتر :" ضباط شرطة مدينة نيويورك بحاجة ماسة لقادة أكفاء مثل هولمز التي يمكنها أن تصد السياسيين بشكل فعال وتمكننا من القيام بعملنا وتساعدنا على وقف تراجع هذه المدينة إلى الخلف".
جدير بالذكر أنه منذ انتسابها إلي جهاز الشرطة منذ 30 عام وهي تحتل منصب مسئولة التواصل مع الجمهور .
 

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