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للذكور فقط.. شروط وخطوات تصريح سفر السعوديين للعراق

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مطار سعودي
Native
Teads
الأربعاء، 03-08-2022 11:07 ص

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن شروط سفر المواطنين إلى العراق.

وكشفت أن طالب التصريح يجب أن يكون «ذكراً» وعمره فوق 40 عاماً، و يمكن إضافة مرافقين اثنين دون تحديد للجنس أو السن. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضحت خطوات إصدار تصريح السفر إلى العراق عبر منصة «أبشر»، كالتالي:

اختيار «خدماتي» ثم «خدمات»

اختيار «قطاع الجوازات»

اختيار «خدمة تواصل»

تقديم طلب جديد

اختيار القسم «خدمة التصاريح الخاصة بالدول المستثناة»

اختيار الخدمة «تصريح سفر للعراق» (يتم اختيار موقع اللجنة الأقرب لطالب التصريح)

اختيار الخدمة الفرعية كتابة وصف مختصر للطلب

إرفاق المتطلبات في خانة المرفقات حسب الصيغ المتاحة على الموقع

تقديم الطلب ثم اختيار «تأكيد»

بعد تأكيد الطلب ستصل رسالة نصية إلى المستفيد تتضمن رقم الطلب.
 

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