لقطة هدف الأهلي الملغي تغضب جماهيره

لقطة هدف الأهلي الملغي تغضب جماهيره

تسبب لقطة الهدف الذي تم إلغائه للأهلي في مباراة طنطا الجارية الآن في الدوري الممتاز، بعد عودة الحكم لتقنية في غضب الجماهير.



وأعرب عدد من الجماعير عن غضبهم من إلغاء الهدف.



وكتب أحدهم على "تويتر" ساخرًا: "اهلي بيكسب بالحكام طلاااق تلاته الاهلي بيكسب بالحكام".



وقال أحدهم: "دي الكوره قدام ايدو بعد ماسندها الكاميرا خادعه وجهه نظر".



وكتب الفنان نبيل الحلفاوي: "للأسف.. كل الأخطاء تتعلق بالمهارات الأساسية. الأساسية. أقل اللاعبين أخطاءً وأجهزهم وأذكاهم كرويا هو محمد هاني. نادرا ما يتخذ قرارا خاطئا".