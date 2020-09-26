السبت 26 سبتمبر 2020
توقيت مصر 23:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجاة فنان مصري من الموت المحقق رفقة هيفاء وهبي

لبنان.. ارتفاع كبير في حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطنطا في الدوري الممتاز

بتهمة الاحتيال.. نص دعوى ابنة شقيق ترامب ضد الرئيس الأمريكي

بالأسماء.. حركة تغييرات موسعة بالمؤسسات القومية الصحفية

اشتعال الأزمة..الفيشاوي يطرح رمضان أرضًا بالـ"بوكس"

الرئيس يأمر بعلاج "روميساء" على نفقة الدولة

بعدما أحدث ضجة في مصر.. رانيا يوسف تطالب بإعدامه

المخدرات تتسبب في استبعاد 17 مرشحًا من انتخابات النواب

العائلة المالكة ببريطانيا تواجه عجزًا بقيمة 45 مليون دولار بسبب كورونا

لقطة هدف الأهلي الملغي تغضب جماهيره

Ei3NPQyWoAEbUL7
لقطة هدف الأهلي الملغي تغضب جماهيره
السبت، 26-09-2020 08:58 م الطيب حسين
تسبب لقطة الهدف الذي تم إلغائه للأهلي في مباراة طنطا الجارية الآن في الدوري الممتاز، بعد عودة الحكم لتقنية في غضب الجماهير.

وأعرب عدد من الجماعير عن غضبهم من إلغاء الهدف.

وكتب أحدهم على "تويتر" ساخرًا: "اهلي بيكسب بالحكام طلاااق تلاته الاهلي بيكسب بالحكام".

وقال أحدهم: "دي الكوره قدام ايدو بعد ماسندها الكاميرا خادعه وجهه نظر".

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي: "للأسف.. كل الأخطاء تتعلق بالمهارات الأساسية. الأساسية. أقل اللاعبين أخطاءً وأجهزهم وأذكاهم كرويا هو محمد هاني. نادرا ما يتخذ قرارا خاطئا".
 

إقرأ ايضا

763-18-763x470

مسلحون يختطفون طائرة في بلجيكا

k-b-1-9999x9999-c

هجوم حاد على مذيعة الجزيرة بعد نشر صورتها دون حجاب

5f6f5d5f42360432c27317d5

الإخبارية السعودية تكشف عن خسائر فادحة للحوثيين