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لقطات من اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء وسط غارات عنيفة

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الأربعاء، 15-11-2023 10:14 ص

وثق مقطع فيديو متداول، لحظات من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جزءًا من مستشفى الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السـادس على التوالي.
وأظهر الفيديو المتداول على منصة "إكس"، لحظات من الرعب مع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء، وسط إطلاق نار كثيف وتواجد دبابات الاحتلال تتواجد بداخل ساحة مستشفى الشفاء الطبي.
وأكد مدير عام الصحة بغزة الدكتور منير البرش، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار بداخل ساحات المستشفى.
وذكرت شهود عيان من داخل المستشفى لـ"روسيا اليوم"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقدمت نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تنفذ عملية ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.
ونقلت وكالة "رويترز"، أن إسرائيل تدعي أن العملية يتم تنفيذها في "منطقة محددة" في مستشفى الشفاء، حيث "تعتمد على معلومات استخباراتية وضرورة تشغيلية".
وأشارت سلطات الاحتلال إلى أن قواتها التي تنفذ العملية في مستشفى الشفاء تضم طواقم طبية ومتحدثين بالعربية.


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