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لقاح كوورنا يصل السعودية .. وطبيب يزف بشرى سارة

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لقاح كوورنا يصل السعودية .. وطبيب يزف بشرى سارة
 
الأحد، 06-12-2020 06:29 م الطيب حسين
زف طبيب سعودي بشرى سارة لمواطنيه، بعدما كشف أن لقاح فيروس كوورناالمستجد وصل البللاد.

وقال الدكتور عارف العمري استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية، إن لقاح فيروس كورونا وصل المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه جاهز للاستخدام الآن، وفق تصريحات لقناة الإخبارية.

وقال إن كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ودور الرعاية الخاصة والممارسين الصحيين، هي الفئات الأولى بالتطعيم حاليًّا، مشيرًا إلى أن هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل.

وتابع أن تلك الفئات المستهدفة على مستوى المملكة ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكدًا أن اللقاح آمن جدًا.

 

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