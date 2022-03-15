لسبب صادم.. الشرطة الكويتية تلقي القبض على عسكري سعودي كان في مهمة رسمية

الثلاثاء، 15-03-2022
11:46 ص
ألقت الشرطة الكويت
ية القبض
على عسكري
سعودي وتم احتجازه
في منفذ النويصيب لدى محاولته تهريب «بدون» خبأه داخل دوريته، بعد قدومه لإنجاز مهمة
عمل رسمية بين منفذي النويصيب والخفجي.
وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام كويتية، فإن رجال أمن
منفذ النويصيب اشتبهوا في عسكري
قدم إلى إدارة المنفد لتسليم مراسلات روتينية ودورية
بين منفذي الخفجي والنويصيب، وبعد أن أتم مهمته شرع بمغادرة المنفذ، إلا أن عناصر الأمن
اشتبهوا في أمره، وتم تفتيش دوريته السعودية قبل المغادرة ليتبين أنه يخبئ شخصاً في
داخلها وعلى الفور تم ضبطه والشخص الذي كان معه.
وأفاد مصدر أمني لصحيفة «الراي» بأن «التحقيقات الأولية دلت
على أن العسكري
كان يحاول تهريب شخص لا يحمل ثبوتيات، وبالتدقيق على بياناته اتضح أنه
غير كويتي، وأن العسكري
استغل مهمته الرسمية على الدورية السعودية في محاولة التهريب،
وتم حجز المتهمين، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بالتعاون مع الأمن السعودي، لتسليمه
الدورية ومحاسبة المتورطين».