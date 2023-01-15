لحظة سقوط طائرة بنيبال ومصرع 72 راكبًا





وثق مقطع فيديو لحظة سقوط طائرة ركاب في مدينة بوخارا بنيبال.

وقد أعلن مسؤول بسلطة الطيران المدني في نيبال أن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، الأحد، عندما تحطمت طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد.

فيما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لآخر لحظات للطائرة قبل سقوطها.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جاجاناث نيرولا: "عمليات الإنقاذ مستمرة... كانت الأجواء صافية".

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

وقال سودارشان بارتاولا، المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية "ييتي"، إن الطائرة المنكوبة التي تشغلها الشركة ذات محركين ومن طراز (إيه.تي.آر 72) وكانت تقل 72 شخصا من بينهم رضيعان و4 من أفراد الطاقم و10 أجانب.

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