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لحظة تلقي الملك سلمان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الملك سلمان
 
السبت، 09-01-2021 10:21 ص

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الجمعة في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، صورًا للملك سلمان، وهو يتلقى جرعة لقاح كورونا.
من جهته، رفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على تقديمه كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.
وقال :“اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه – حفظه الله – هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج”.


 

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