الأحد 30 مايو 2021
توقيت مصر 16:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليق مفاجئ من أمير مرتضى منصور على إلغاء قرار إيقاف والده

وزيرة الهجرة تُعلق على جدل ملابسها أثناء أداء القسم (فيديو)

بعد حكم القضاء.. مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك في هذه الحالة

لحظة تحطم طائرة عسكرية ليبية أثناء عرض عسكري

شاهد.. بسمة وهبة تؤدي مناسك العمرة

إثيوبيا تواصل الاستفزاز ببيان عن الملء الثاني لسد النهضة

شاهد/ الداعية عبد الله رشدي يغني "يا كيدهم".. وبنات يتحرشن به

فيديو.. طبيب يكشف سبب ضعف الانتصاب لدى الرجال

رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة بالمايوه

سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عن احتراف أفشة ومحمد شريف

ADS
 

لحظة تحطم طائرة عسكرية ليبية أثناء عرض عسكري

60b268f9423604471c7130aa
ا
Native
الأحد، 30-05-2021 02:08 م

أكدت القيادة العامة للقوات الليبية المسلحة، خبر تحطم طائرة حربية ليبية، خلال عرض عسكري، مما أدى لوفاة الطيار.
ونعت القيادة العامة وفاة الطيار جمال بن عامر، والذي تحطمت طائرته أثناء عرض عسكري للجيش الليبي، بقاعدة بنينا في بنغازي، أمس السبت.
وأظهر فيديو انتشر على الإنترنت، لحظة تحطم الطائرة، خلال العرض العسكري، حيث بدت الطائرة وهي تهوي بسرعة كبيرة في السماء.
ووفقا لناشطين، فقد ظن كثيرون أن حركة طائرة "ميغ 21" جزء من العرض المتفق عليه، لكنها في الحقيقة واجهت عطلا فنيا خلال الطيران.
وأشاد البعض بحنكة الطيار الراحل، الذي استطاع أن يجنب الحضور الخطر، وأبعد الطائرة لتسقط بعيدا عن تجمع الجيش الليبي خلال العرض.
 

إقرأ ايضا

Capture

إثيوبيا تواصل الاستفزاز ببيان عن الملء الثاني لسد النهضة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون و كاري سيموندر

لهذا السبب.. رئيس وزراء بريطانيا يتزوج في السر

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة و المدينة المنورة من طقس اليوم

أخبار متعلقة

الدبيبة

عادل خطاب : حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة تسير بليبيا نحو المجهول

دبيبة

عادل خطاب : حكومة الوحدة الوطنية بقيادة دبيبة عاجزة عن تحقيق الإستقرار المنشود في البلاد