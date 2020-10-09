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لجنة لعزل "ترامب".. ماذا يحدث في أمريكا

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لجنة لعزل "ترامب".. ماذا يحدث بأمريكا
 
الجمعة، 09-10-2020 09:22 م
كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عن إجراءات جديدة من أجل عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.


وأعلنت عن تشكيل لجنة مستقلة للمساعدة في تحديد إجراءات وسبل عزل الرؤساء الأمريكيين من مناصبهم.

وأكدت بيلوسي في مؤتمر صحفي أن "هذا التشريع ضمان لاستقرار الحكومة واستمراريتها في حال عدم أهلية الرئيس لمواصلة مهامه ولا يتعلق بالرئيس دونالد ترامب".

وأضافت: "ترامب سيواجه حكم الناخبين لكنه أظهر حاجتنا لعملية تضبط اختيار وعزل رؤساء المستقبل... أهلية الرئيس يجب أن تتحدد بالعلم والحقائق".


 

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