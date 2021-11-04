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لبنان يفاجئ الجميع ببيان غير متوقع عن السعودية

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السعودية ولبنان
Native
الخميس، 04-11-2021 04:10 م

في مفاجأة غير متوقعة ، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة.
وقالت الخارجية في بيان يفضح نفاق وتزلف الوزارة: “ندين ونستنكر المحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على السعودية”.
وأكدت تضامنها مع المملكة في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية، مدعية تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعبا وحكومة.
يذكر أن الصحف تداولت في الساعات الماضية تسجيلات مسربة لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب تضمنت إساءة للمملكة، ونفى خلالها أن تكون السعودية قدمت أي مساعدات للدولة اللبنانية، على حد وصفه.
كذلك، برر إرسال بلاده للمخدرات إلى المملكة بأن لها سوقاً هناك، في اعتراف جاء غريبا من رأس الدبلوماسية اللبنانية بتهريب المخدرات من لبنان إلى السعودية.
 

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