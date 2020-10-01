لبنان يعلن عن بدء المفاوضات مع إسرائيل

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لبنان وإسرائيل
 
الخميس، 01-10-2020 03:25 م محمد فضل- متابعات

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
وأكد بري أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستعمل كوسيط بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المحادثات ، بحسب روسيا اليوم .
وأشار بري إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على إيجاد أجواء إيجابية لانجاح المفاوضات التي ستجري برعاية أممية.
وقال بري إن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلي الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.
ولفت بري إلى أن حدود الجنوب سيتم ترسيمها استنادا إلى التجربة الإيجابية الموجودة منذ تفاهم نيسان 1996 وبموجب القرار 1701 وفيما يخص الحدود البحرية سيتم عقد اجتماعات مستمرة برعاية المنسق الخاص للأمم المتحدة.
وأضاف أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق سيتم توقيعه من جانب لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة اليونيفيل.
وقال بري إنه طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالضغط على شركة “توتال” الفرنسية لعدم تأجيل التنقيب البحري عن الغاز.
وأضاف: “إذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا، خصوصا بالنسبة للبلوك 8 و9، أن يكون أحد أسباب سداد ديوننا”.
وكشف بري أن الاتفاق تم قبل فرض عقوبات أمريكية على وزراء لبنانيين بينهم مساعد له.
 

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