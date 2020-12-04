لبنان : الكشف عن 9.2 مليون أونصة ذهب مخبأة

الجمعة، 04-12-2020
02:03 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور لويس
حبيقة ، الخبير الاقتصادي أن مصرف لبنان
منع منذ التسعينات من التصرف بالذهب
خوفا
من الفساد ، لافتا إلي أن لدي لبنان
9.2 مليون أونصة " حوالي 31 جرام " منذ الهب موزعة في أماكن سرية
لا يمكن استعمالها أو تأجيرها .
و أضاف في تصريحات
صحفية أن الاستفادة من الذهب
تتم عندما يكون هناك حل سياسي جدي و برنامج إصلاحي ،
لافتا إلي أنه ليس ضد تسييل الذهب
لمشاريع إصلاحية ولكن قبل وجود أي حلول جدية حيث
لا توجد إمكانية لوضع اليد علي الذهب
، حسبما نشرت " صدي البلد " .
وكان رياض
سلامة ، حاكم مصرف لبنان
قال في تصريحات إعلامية أن ذهب لبنان
موجود في خزنات مصرف
لبنان
و هو محرر من أي قيود سواء في لبنان
أو خارجه .
جدير بالذكر أن لبنان
تعاني من استنزاف خطير للموارد ، و كانت الأزمة الاقتصادية قد اندلعت الخريف
الماضي ، كما انهارت العملة و أصيبت
البنوك بالشلل في ظل ارتفاع الأسعار و فقدان الوظائف .