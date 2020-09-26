لبنان.. ارتفاع كبير في حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

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لقاح كورونا
كورونا
السبت، 26-09-2020 07:30 م الطيب حسين
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1280 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 35228 .

وبيًنت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم انه تم تسجيل 7 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 340  حالة منذ تفشي الفيروس .

كما سجلت الوزارة اللبنانية 492 حالة تعاف من الفيروس المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 15434 حالة شفاء منذ بداية الأزمة.

وشددت الوزارة علي ضرورة التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة غسل اليدين بإستمرار.
 

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