لبنان.. ارتفاع كبير في حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

السبت، 26-09-2020
07:30 م
الطيب حسين
أعلنت وزارة الصحة اللبنان
ية عن تسجيل 1280 اصابة جديدة بفيروس كورونا
المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 35228 .
وبيًنت الصحة اللبنان
ية في بيان لها اليوم انه تم تسجيل 7 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 340 حالة منذ تفشي الفيروس
.
كما سجلت الوزارة اللبنان
ية 492 حالة تعاف من الفيروس
المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 15434 حالة شفاء منذ بداية الأزمة.
وشددت الوزارة علي ضرورة التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة غسل اليدين بإستمرار.