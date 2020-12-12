لا تتناولوا هذا.. تحذيرات في السعودية من التسمم

السبت، 12-12-2020
07:57 م
الطيب حسين
حذر مدير عام مركز مكافحة الجراد
والآفات المهاجرة، في المملكة العربية من التسمم
.
وأطلق مدير المركز تحذيرًا اليوم السبت، بأن أسراب الجراد
المنتشرة حاليًّا في المملكة تسبب التسمم
لمتناولها.
وخلال مداخلة له، مع قناة «الإخبارية»، قال المهندس محمد الشهراني مدير عام المركز: نحن نكافح الجراد
عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، ولا تؤثر على البيئة.
وأكد الشهراني، أن تناول الإنسان لهذه الأسراب يتسبب في إصابته بالتسمم
نظرًا لأنه تم رشها بمبيدات كيميائية، لافتًا إلى تحذيرات وزارة البيئة من تناول هذا الجراد
.