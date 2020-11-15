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لاعب غزل المحلة السابق يقود تنظيم القاعدة بعد وفاة أيمن الظواهري

الظواهري
لاعب غزل المحلة السابق يقود تنظيم القاعدة بعد وفاة أيمن الظواهري
 
الأحد، 15-11-2020 06:45 ص المصريون
كشفت مصادر صحفية عن المرشح لقيادة تنظيم القاعدة بعد الأنباء المتداولة عن وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وبحسب صحيفة الوطن ، قالت مصادر إن أبو محمد المصري هو المرشح الأقوى لقيادة التنظيم خلفا لـ الظواهري.

و وضع مكتب التحقيق الفيدرالي أبو محمد المصري ضمن عدد من قيادات القاعدة المطلوبة وخصص مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يساهم في القبض عليه.

وأبو محمد المصري ، اسمه الحقيقي عبدالله أحمد عبدالله ، من مواليد 1963 .. بدأ حياته لاعبا في فريق غزل المحلة ثم ترك كرة القدم وانضم للتنظيم وشارك في بعض العمليات الإرهابية .
 

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