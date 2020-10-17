السبت 17 أكتوبر 2020
توقيت مصر 12:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البابا فرنسيس: الجوع بالنسبة للبشرية عار

تركي آل الشيخ يشكو عمرو دياب والسبب صادم!

طقس الخليج.. جو معتدل بالسعودية والبحرين و حار بالكويت

القبض علي عنتيل الـ "توك توك" بعد تهديده لفتاة بصور عارية

عاجل.. ألمانيا تغلق شوارع برلين و تنشر قوات الأمن

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد لرئيس أذربيجان

"صلاح" يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

التشكيل المتوقع للأهلي والوداد فى معركة نصف النهائى

معلومات صادمة يعلنها القضاء الفرنسي عن منفذ هجوم باريس

الصحة العالمية تحذر.. عند ظهور هذه الأعراض توجه للطبيب فورا

لأول مرة منذ 7 عقود.. الولايات المتحدة تعدم امرأة لهذا السبب

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 17-10-2020 09:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزارة العدل الأمريكية قرار بإعدام امرأة 8 ديسمبر المقبل ليكون أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ 70 عام .
و أشارت الوزارة في بيان أصدرته صباح اليوم وتداولته الصحافة العالمية والمحلية أن ليزا مونتجومري المدانة بخنق امرأة حامل في ولاية ميزوري عام 2004 ستعدم بحقنة مميتة في سجن " تير هوت " بولاية إنديانا " .
وأفاد مركز معلومات عقوبات الإعدام أن آخر امرأة أعمدت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي التي وضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953 ولم يذكر السبب .
 

إقرأ ايضا

البابا فرنسيس

البابا فرنسيس: الجوع بالنسبة للبشرية عار

ارشيفية

طقس الخليج.. جو معتدل بالسعودية والبحرين و حار بالكويت

ارشيفية

عاجل.. ألمانيا تغلق شوارع برلين و تنشر قوات الأمن

أخبار متعلقة

2019_10_7_19_54_34_705

إعدام 5 أشخاص في جريمة اغتصاب شنيعة

aboutNewImg

تهز دولة عربية.. القضاء يأمر بإعدام شاب بالرصاص في ميدان عام

ارشيفية

دولة عربية تحتل المركز الأول تلوثا في العالم

ارشيفية

فيديو لاعتقال تونسي في ألمانيا يشعل مواقع التواصل

مسامير من بطن المريض

أمريكية تشق بطن صديقتها الحامل لسرقة طفلها

ترامب

طبيب بـ«هارفارد» يكشف الدواء الذي يعالج ترامب من كورونا