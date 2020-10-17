لأول مرة منذ 7 عقود.. الولايات المتحدة تعدم امرأة لهذا السبب

السبت، 17-10-2020
09:38 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزارة العدل الأمريكية قرار بإعدام
امرأة 8 ديسمبر المقبل ليكون أول
حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام
امرأة منذ 70 عام .
و أشارت الوزارة في بيان أصدرته صباح اليوم وتداولته الصحافة العالمية
والمحلية أن ليزا مونتجومري المدانة بخنق امرأة حامل في ولاية ميزوري
عام 2004
ستعدم بحقنة مميتة في سجن " تير هوت " بولاية إنديانا " .
وأفاد مركز معلومات عقوبات الإعدام
أن آخر امرأة أعمدت بقرار محكمة اتحادية
كانت بوني هيدي التي وضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري
عام 1953 ولم يذكر السبب .