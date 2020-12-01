لأول مرة في تاريخ تركيا.. إغلاق تام بسبب ارتفاع وفيات كورونا
ارشيفية
الثلاثاء، 01-12-202009:02 صمتابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس التركي طيب أردوغان عن أوسع إغلاق في البلاد بسبب ارتفاع عدد
حالات الإصابات والوفيات بفيروس " كورونا " .
و يبدء حظر التجوال الذي فرضه أردوغان من الساعة التاسعة مساء الجمعة
المقبل إلي الخامسة من صباح الاثنين ، مشددا علي أنه لا يوجد حل ’خر سوي التدابير
الرامية للحد من تفشي الفيروس " حسبما نشرت " روسيا اليوم " .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة التركية أعلنت أمس أن إجمالي الإصابات 31219
حالة ، فيما زادت حالات الوفيات إلي 13746 حالة بعد تسجيل 188 حالة وفاة في 24 ساعة .