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لأول مرة.. صور نادرة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

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أمير الكويت
 
الثلاثاء، 29-09-2020 07:46 م محمد فضل
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور نادرة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عبر هاشتاج باسمه تصدر الترند في كل الدول العربية.
ويظهر في الصور أمير الكويت الراحل في مرحلة الشباب، كما تضمنت صورة له يرتدي "بذلة" في صورة نادرة.
ورحل عصر اليوم الثلاثاء، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت عن عمر ناهز 91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلن مجلس الوزراء الكويتي الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد ، كما أعلن الحداد العام لمدة 40 يوما، وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم
وفي بيان رسمي نعى مجلس الوزراء الكويتي إلى الشعب الكويتي وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم وفاة المغفور له بإذن الله قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة.
كما أشار المجلس إلى أن وفاة الشيخ صباح كانت في الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت الكويت.




 

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