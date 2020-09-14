الإثنين 14 سبتمبر 2020
توقيت مصر 09:43 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكشف عن حفريات عمرها 25 مليون سنة في الصين

بدولة عربية.. يقتل والده رميا بالرصاص ثم يلوذ بالفرار

الوفد الإماراتي : نسعى لإعادة طرح القضية الفلسطينية من جديد

محمد زيدان: لهذه الأسباب رفضت الانضمام للنادي الأهلي

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

صديق نجم الأهلي: أبلغني أنه وقع لنادي الزمالك قبل 6 أيام

لأول مرة.. سعودية تنافس زوجها لرئاسة نادي رياضي

اتهامات خطيرة يوجهها " ترامب " لـ" بايدن " بسبب روسيا والصين

محمد صبحي يرفض تجسيد طبيب الغلابة لهذا السبب .. و يرشح هذا الفنان

فنانة شهيرة: أرفض تقديم المشاهد الجريئة مهما كان الثمن لهذه الأسباب

لأول مرة.. سعودية تنافس زوجها لرئاسة نادي رياضي

السيدة عواطف السهو
السيدة عواطف السهو
الإثنين، 14-09-2020 09:08 ص متابعات- أمينة عبد العال
في سابقة تعتبر الأولي من نوعها رشحت السيدة عواطف السهو من منطقة الجوف شمال غرب السعودية ملف ترشحها لرئاسة نادي رياضي في المنطقة .
وأضافت في تصريحات إعلامية :" بعد انتهاء فترة تكليف زوجي أحمد السهو " رئيس نادي القلعة السابق" ناقشت معه الموضوع و كشفت له عن رغبتي في ترأس النادي فكان من المشجعين والداعمين لي وقال لي  :" بمجرد انتهاء فترة التكليف تقدمي للترشح و بالفعل ترشحت و إن شاء الله ننتظر النتائج و أعد بإذن الله جماهير النادي بتغيير جذري في حال فوزي " ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
و أشارت السهو التي أصبحت أول سيدة سعودية تتقدم إي رئاسة ناد رياضي أن المرأة السعودية قيادية وقادرة مؤكدة :" سأثبت هذا الشئ عند استلامي منصب رائاسة النادي " ، مؤكدة أن ولي العهد محمد بن سلمان هو من يؤيد التطور ويساعد عليه .

إقرأ ايضا

5-38-1200x675

بدولة عربية.. يقتل والده رميا بالرصاص ثم يلوذ بالفرار

ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي في الإمارات

الوفد الإماراتي : نسعى لإعادة طرح القضية الفلسطينية من جديد

ترامب

اتهامات خطيرة يوجهها " ترامب " لـ" بايدن " بسبب روسيا والصين

أخبار متعلقة

ولي العهد السعودي

قرار من "بن سلمان".. هذا ما سيحدث في الرياض

1-75-1200x675

السعودية.. مشاجرة عنيفة بين وافدين والشرطة تتدخل "فيديو"

download (1)

أمير سعودي يزف خبرًا سارًا لبلاده

تنزيل (4)

السعودية تعلن عن وظائف شاغرة "للرجال فقط"

GettyImages-170741435

شاهد.. ممرض سعودي يهدي زميلته ملابس داخلية والعقوبة تنتظره

5f567efb4c59b7553d686897

بالفيديو.. سعودي يسخر من فتيات المجال العسكري والشرطة تحضره