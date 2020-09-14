لأول مرة.. سعودية تنافس زوجها لرئاسة نادي رياضي

الإثنين، 14-09-2020
09:08 ص
متابعات- أمينة عبد العال
في سابقة تعتبر الأولي من نوعها رشحت السيدة عواطف السهو من منطقة الجوف
شمال غرب السعودية ملف ترشحها لرئاسة نادي رياضي في المنطقة .
وأضافت في تصريحات إعلامية :" بعد انتهاء فترة تكليف زوجي أحمد السهو
" رئيس نادي القلعة السابق" ناقشت معه الموضوع و كشفت له عن رغبتي في ترأس
النادي فكان من المشجعين والداعمين لي وقال لي :" بمجرد انتهاء فترة التكليف تقدمي للترشح و بالفعل ترشحت و إن شاء
الله ننتظر النتائج و أعد بإذن الله جماهير النادي بتغيير جذري في حال فوزي "
، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
و أشارت السهو التي أصبحت أول سيدة سعودية تتقدم إي رئاسة ناد رياضي أن
المرأة السعودية قيادية وقادرة مؤكدة :" سأثبت هذا الشئ عند استلامي منصب
رائاسة النادي " ، مؤكدة أن ولي العهد محمد بن سلمان
هو من يؤيد التطور ويساعد عليه .