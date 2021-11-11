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لأول مرة.. الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لهؤلاء

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الملك سلمان
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الخميس، 11-11-2021 03:05 م
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.
ويأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.
كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ (23)، خلال شهري رجب وشعبان من هذا العام 1443هـ، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتبلغ مجموع جوائزها (3.126.000) ريال، حسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".
مكونات المسابقة
وتتكون المسابقة من الفروع التالية:
فرع القراءات: وحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”، الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم، الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، الفرع الثالث: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، الفرع الرابع: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، الفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

كما أن الفرع الخاص بحفظ القرآن كاملاً بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”، يقام في هذه الدورة للمرة الثانية ويحصل الفائز والفائزة بالمركز الأول فيه على 200.000 ريال، وجائزة المركز الثاني 185.000 ريال، وجائزة المركز الثالث مبلغ وقدره 170.000 ريال، لكل من الفائز والفائزة.
 

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