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لأول مرة.. أمريكا تسمح بإعدام سجين بغاز النيتروجين

لأول مرة.. أمريكا تسمح بإعدام سجين بغاز النيتروجين

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السجين
الخميس، 11-01-2024 11:28 ص



أعلنت محكمة أمريكية بولاية ألاباما ، موافقة قاضي أمريكي على إعدام سجين بغاز النيتروجين في حكم من المقرر تنفيذه في 25 من يناير الحالي ، وستكون هذه أول عملية إعدام في البلاد بموجب طريقة جديدة .
رفض المحامي
وعلق محامي السجين " كينيث يوجين سميث " على القرار بأنه طريقة قاسية وتجريبية ، وقال : إن الولاية تحاول جعله "مادة اختبار" لطريقة إعدام لم تتم تجربتها، ومن المتوقع أن يستأنفوا على قرار القاضي. وفقا لوكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" .
ومن جانبه رفض القاضي الجزئي لمنطقة وسط ألاباما روبرت أوستن هوفاكر طلب السجين في ألاباما كينيث يوجين سميث بإصدار أمر قضائي لوقف إعدامه المقرر في 25 يناير بغاز النيتروجين.
وكانت المحكمة حكمت على يوجين سميث "57 عامًا"، بالإعدام منذ عام 1996 بعد اتهامه بجريمة قتل مأجورة لامرأة في عام 1988 في ألاباما.
فشل الحقنة المميتة
وكان من المقر إعدامه بالحقنة المميتة في 17 نوفمبر 2022، إلا أنه رفع دعوى قضائية ضد إدارة الإصلاح في ولاية ألاباما، زاعمًا أن تاريخ الولاية الحديث من الإعدامات الفاشلة باستخدام الحقنة المميتة يعني أنه من المحتمل أن يتعرض لعقوبة قاسية وغير عادية.

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