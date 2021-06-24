كي لا يتم إبعادك.. تحذير عاجل من السعودية للمقيمين على أراضيها

الخميس، 24-06-2021
03:30 م
أصدرت
مديرية الجوازات السعودية تحذير
ا للمقيمين
في المملكة، مؤكدة أن عدم الالتزام به سيعرضهم
لعقوبات تصل إلى حد الإبعاد
عن البلاد.
وبحسب
ما نشرته مديرية الجوازات السعودية
عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"
أكدت على أهمية تجديد "هوية مقيم" قبل ثلاثة أيام من انتهائها.
وأوضحت
المديرية أن عقوبة عدم الالتزام بتجديد الهوية يتم التعامل معها على مراحل، حيث تصل
في المرحلة الأولى إلى غرامة مالية قدرها "500 ريال" وفي الثانية تصل إلى
"1000 ريال".
وشددت
على أن المرة الثالثة تعرض صاحبها لعقوبة الإبعاد
عن المملكة، حيث لم تجدي العقوبات
المالية.