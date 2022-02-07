كيف تضيف مرافق على تطبيق «اعتمرنا»؟ خطوة بخطوة

الإثنين، 07-02-2022
05:59 م
حددت وزارة الحج والعمرة السعودية
، آليات إضافة المرافقين والتابعين في تطبيق اعتمرنا
؛ إذ يمكن إضافة المرافقين على التطبيق عبر اتباح الخطوات التالية:
أولًا: عليك اختيار أيقونة «اختيار نوع التصريح»
ثانيًا: اختيار أيقونة «إضافة مرافق»
ثالثًا: قم بالدخول على أيقونة «إكمال بيانات المرافق» وأدخل بيانات المرافق المطلوبة.
رابعًا: اضغط على خانة «الموافقة على الإضافة»
اشتراطات جديدة لأداء العمرة والزيارة
وفي السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية
عبر وزارة الحج والعمرة تحديث إجراءات الدخول لأداء العمرة أو الزيارة، في إطار خطط المملكة للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين.
وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه يتعين على المعتمرين القادمين إلى السعودية
إحضار شهادة تحليل «PCR» متعمدة من الجهات الرسمية بدولة القدوم، أو فحص الأجسام المضادة لفيروس «كورونا» لعينة خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية
، وذلك كله بغض النظر عن حالة الحصول على اللقاحات.
ولفتت الوزارة، إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي وفق ما ورد إليها من الجهات الصحية، وكذا الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» ومتحوراته المختلفة.
وتبدأ المملكة في تطبيق هذه الإجراءات اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 8 رجب 1443، و9 فبراير 2022.