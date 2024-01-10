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كيف اقتحم القسام الجدار العازل في 7 دقائق.. قناة إسرائيلية تنشر فيديو لـ"العبور الكبير"

الأربعاء، 10-01-2024 12:52 م

نشرت القناة "12" الإسرائيلية تحقيقا مصورا عما وصفته بـ "العبور الكبير" لقوات النخبة من عناصر كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
وأشارت القناة العبرية في تقريرها إلى الجدران الأمنية التي شيّدتها إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة والتي تتكون من 4 مراحل متتالية بدءًا بالشبّاك وخلفه الجدار القديم، يليه تل التراب ومن ثم الجدار الذكي الذي كلّف إسرائيل أكثر من مليار دولار.
وعلّقت القناة الـ12 على عملية اقتحام الجدران الأربعة قائلة: "هذه العقبات مجتمعة لم تستغرق من عناصر النخبة سوى 7 دقائق ونصف فقط".


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