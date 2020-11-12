كويتي يسحل زوجته من شعرها أمام رجال الأمن في الشارع والسبب صادم
ارشيفية
الخميس، 12-11-202003:18 مالمصريون
أقدم كويتي على ضرب وسحلزوجةه أمام أحد أقسام الشرطة بوجود رجال الأمن،
وذلك بسبب خلافات مثيرة بين الطرفين.
البداية باتهام سيدة زوجها باقتحام منزلها وكسر الباب الخارجي، وتهديدها
بالقتل بسكين، ومشاركة والدة زوجها وشقيقه وهم من (البدون) في ضربها بدولة الكويت.
ووفقا لصحيفة “الأنباء”، كشفت التحقيقات أنّ القضية جاءت بسبب خلافات
عائلية جراء هروب الزوجة من منزل زوجها وإقامتها في إحدى مناطق محافظة حولي ومن ثم
تسجيل الزوج قضية تغيب.
وقال المتهم إن زوجةه تغيبت عن منزل الزوجية وقام بالبحث عنها حتى حدد
مكانها ورفضت فتح الباب، مشيرا إلى أنه استعان بوالدته وأخيه وقريب له والزوجة حتى
يكونوا شهودا.
وتبين صدق أقوال الزوج وأن صاحبة المنزل مسجل بحقها قضية تغيب من قبل
زوجها. وأبدى أطراف القضية رغبتهم في التنازل داخل المخفر ووقعوا على ذلك.
ولدى خروجهم من المخفر بعد الاستماع الى أقوالهم قام الزوج بإعادة ضرب
زوجةه وتجددت المشادات الكلامية حيث قام بسحلزوجةه وجرها من شعرها وذلك على مرأى
من رجال الأمن لتتم إعادة الأطراف مرة اخرى إلى قسم الشرطة.
وذكر الزوج أن زوجةه وبمجرد خروجها من المخفر قامت بسبه وأكدت أنها لن تعود
الى منزل الزوجية، ليتم تسجيل قضية وإحالتها إلى المباحث.