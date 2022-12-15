الخميس 15 ديسمبر 2022
توقيت مصر 18:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أم التوائم التسعة تعود إلى بلادها: أنا بخير والحمد لله

وفاة عروس بني سويف يصدم الجميع.. تفاصيل ما حدث

5 ملايين دولار لمن يدلي عليه.. من هو المصري المطلوب في أمريكا؟

نهاية بشعة.. مات أثناء ممارسة الشذوذ في الجيزة

خليل البلوشي يعتذر للإمارات خلال تعليقه على مباراة المغرب وفرنسا (القصة كاملة)

فريال يوسف تكشف سر طلاقها بعد كتب الكتاب: «عايزة واحد يستاهل قلبي»

رانيا يوسف تنشر صورة لابنتها شبه عارية وتعلق: فخورة جدًا بيها

صدمة.. فنان شهير يتخلص من حياته بطلق ناري في الرأس

كويتية وعشيقها و3 أطفال.. جريمة بشعة تهز الكويت

الريال السعودي و4 عملات عربية تقفز أمام الجنيه.. تعرف على أسعارها

ADS
 

كويتية وعشيقها و3 أطفال.. جريمة بشعة تهز الكويت

Capture
ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 15-12-2022 11:34 ص

 

 

 

شهدت محافظة الأحمدي في الكويت، جريمة بشعة، حيث أقدم شاب على تعذيب أطفال (صديقته) التي يقيم معها دون زواج، "ضرباً وحرقاً".

 

ونقل الأطفال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات إلى أحد المستشفيات لعلاجهم من الإصابات التي لحقت بهم.

 

وكشف مصادر أمنية تفاصيل القصة على لسان الأم، حيث أكدت أن صديقاً يقيم معها في إحدى مناطق محافظة الأحمدي اعتاد الاعتداء عليهم يومياً بسبب خلافات متكرّرة بينهم، وسُجلت قضية أُحيلت إلى الإدارة العامة للتحقيقات (الجنح الخاصة)، التي أوعزت إلى رجال المباحث بالبحث والتحري".

 

وبعد جمع المعلومات تيقنت السلطات من صحة الواقعة، وفي ضوئها تم ضبط المتهم، وتقرّر حجزه، بتهمة التعذيب، فيما تم التحفظ على الأم بتهمة الإهمال لسماحها لصديقها بتصرفه.

 

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية قولها: "بفحص الأطفال الثلاثة، تبين أنهم أصيبوا بحروق وكدمات وجروح متفرقة، جراء الاعتداء عليهم، وجار علاجهم تحت حراسة مشددة من قبل الشرطة، وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الإصابات".

 

إقرأ ايضا

download

قرار مفاجئ.. المغرب يلغي رحلات نقل المشجعين إلى قطر لحضور مباراة اليوم

218579

مصرع حارس أمن سقط من الطابق الثامن في ستاد لوسيل بقطر

6399692c4c59b72f6a3348d0

شاهد.. الشرطة الإسبانية تعتدي على سيدات مغربيات لاحتفالهن بتأهل المنتخب

أخبار متعلقة

image

هزت الكويت.. إسدال الستار على قضية قتل فرح حمزة أكبر بالقصاص من رجل شرطة

0

شاهد.. سباق سيارات في شارع عام بالكويت ينتهي بكارثة

3

بالصور.. لحظة ضبط 18 شخصًا متلبسين بممارسة الشذوذ في مركز تدليك بالكويت

download

الكويت تقرر وقف مذكرة تفاهم بشأن العمالة مع مصر

DSC_7026-copy

إعدام مصري بالكويت.. ماذا فعل؟

download

هزت الكويت.. حكم نهائي ضد كويتي أنهى حياة شقيقته بطريقة بشعة