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كويتية تحبس ابنتها في الحمام حتى ماتت وتحللت جثتها (تفاصيل صادمة)

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الخميس، 06-10-2022 09:13 ص
قضت محكمة كويتية، بالسجن المؤبد على سيدة متهمة بقتل ابنتها بعد حبسها في حمام شقتها وترك جثتها 5 سنوات حتى تحلّلت في السالمية.

ووجهت المحكمة للمتهمة 3 اتهامات، وتشمل الامتناع عن عدم رعاية ابنتها، وحجز حريتها، وانتهاك حرمة الميت، لكنها أنكرت تلك الاتهامات، موضحة أنها رأت ابنتها ملقاة على الأرض وعلمت أنها توفيت، وخافت أن تبلغ أحدًا.

وقالت المحامية فاطمة الذيبان:"جاءت المحكمة والقضاء النزيه بحكم عمل نص المادة 83 من قانون الجزاء، واستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الحبس المؤبد، مسببة ذلك إلى أنه يكفيها مطاردة الندم لها طوال حياتها على ما فرطت فيه تجاه نجلتها"، وفق صحيفة "القبس".

جدير بالذكر أن الابن تقدم ببلاغ إلى شرطة السالمية كشف فيه أن والدته قتلت شقيقته عام 2016 واحتفظت بجثتها داخل حمام الشقة، وانتقل رجال الشرطة إلى موقع الجريمة، وبالفعل عثروا على بقايا جثة متحللة في حمام الشقة، فجرى القبض على المتهمة ثم أحيلت إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
 

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