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كويتية تبلغ الشرطة أن زوجها يخبئ متفجرات في المنزل وعندما حضرت كانت المفاجأة

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كويتية تبلغ الشرطة أن زوجها يخبئ متفجرات في المنزل وعندما حضرت كانت المفاجأة

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ارشيفية
Native
الثلاثاء، 09-11-2021 04:00 م

أبلغت سيدة في الكويت الجهات الأمنية بأن زوجها يخبئ داخل منزلهما في منطقة القرين في محافظة مبارك الكبير أسلحة ومتفجرات.
وبحسب حساب ”مباشر نيوز“، فإن سيدة كويتية قالت للشرطة: ”تعالوا بسرعة زوجي عنده في البيت أسلحة ومتفجرات“.
ووصل رجال الأمن إلى المنزل وإثر بلاغ الزوجة، إلا أنهم اكتشفوا أن بلاغ الزوجة كان كاذبا بشأن حقيقة وجود أسلحة ومتفجرات مخبأة من قبل زوجتها.
وتبين في التحقيقات أن سبب بلاغ الزوجة ورغبتها في وصول الشرطة بسرعة، كان كيديا ورغبة في الانتقام من زوجها بعد أن تشاجرت معه وكانت غاضبة جدا.
وأكد مصدر أمني أنه تم تسجيل قضية جنحة بحق المواطنة، بتهمة تقديم بلاغ كاذب وإزعاج السلطات.
 

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