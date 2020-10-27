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كوهين يعلن عن الدول العربية التي ستطبع قريبا

إيلي كوهين
إيلي كوهين
 
الثلاثاء، 27-10-2020 10:01 ص متابعات- الدويي فولي
أعلن إيلي كوهين ، وزير الاستخبارات الإسرائيلي مساء أمس عن أسماء الدول العربية التي تسعي بلاده إلي التطبيع معها قريبا عقب اتفاقيتها مع الإمارات والبحرين والسودان .
و أضاف الوزير الإسرائيلي في تصريحات إعلامية أن الدول المستهدفة خلال الفترة المقبلة هي سلطنة عمان وقطر والنيجر و المغرب لافتا إلي أنه سيتم تكثيف المفاوضات معها من أجل التوصل إلي اتفاقيات سلام بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية .
وأشار كوهين إلي أن إسرائيل بصدد التوصل إلي اتفاق مماثل مع دولة خليجية و أخري أفريقية ، لافتا إلي أن بلاده تسعي إلي تشكيل جبهة قوية .
 

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