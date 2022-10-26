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كونه هندوسي.. قرار صادم من رئيس وزراء بريطانيا الجديد بشأن لحوم البقر

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رئيس وزراء بريطانيا الجديد
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الأربعاء، 26-10-2022 09:44 ص
قرر رئيس الوزراء البريطاني الجديد "ريشي سوناك" إزالة جميع الأطباق التي تحتوي على لحوم البقر من قائمة طعام مكتب الرئاسة.

وجاء القرار انعكاسا لديانة سوناك فهو هندوسي لا يأكل لحم البقر، وأفصح عن ذلك في مقابلة عام 2015، قال حينها لصحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية: "أنا بريطاني تمامًا، (بريطانيا) بلدي وموطني، ولكن تراثي الديني والثقافي هندي، وزوجتي هندية

ولد سوناك في مدينة ساوثهامبتون عام 1980 لأب يعمل طبيبا وأم تعمل في مجال الصيدلة. وكلاهما من أصل هندي ومن أتباع الديانة الهندسية. 
 

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